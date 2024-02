Martin Scorsese seccato dagli alieni nel suo primo spot per il Super Bowl

News Cinema

Il grande Martin Scorsese, nominato agli Oscar per Killers of the Flower Moon, ha accettato il suo primo spot, andato in onda durante il Super Bowl: immaginiamo che gli alieni si presentino ma ci trovino distratti da smartphone e tablet...

Candidato (un'altra volta!) agli Oscar con il suo Killers of the Flower Moon, lui stesso fonte di polemiche succosamente indicizzabili contro i cinecomic, Martin Scorsese rischia di far dimenticare una cosa: ha un senso dell'umorismo. L'ha sfoderato dirigendo e interpretando uno spot andato in onda durante il Super Bowl, per la compagnia Squarespace che consente di creare velocemente siti web. Qui in basso vi mostriamo la versione lunga di 1'30" dello spot oginariamente di 30", poi un finto dietro le quinte divertente tra il regista e sua figlia Francesca.





Martin Scorsese suppone che gli alieni arrivino e nessuno li noti

Quasi volesse scherzare sulle tre ore e mezza del suo ultimo Killers of the Flower Moon, pluricandidato agli Oscar 2024, Martin Scorsese dirige e interpreta questo veloce spot: gli alieni si palesano a New York, ma tutti sono troppo impegnati a guardare smartphone e tablet. I visitatori capiscono allora che devono per forza avere una presenza web per farsi notare: a quel punto tutti alzano finalmente la testa, compreso il regista che si affaccia dalla sua limousine. Ma guardando il disco volante non è sorpreso, anzi rimprovera il suo autista: "Te l'avevo detto di prendere la Broadway, succede ogni volta!" Martin ha girato anche un dietro le quinte autoironico con sua figlia Francesca, dove riflette sullo spot e si confronta con lei sulla creazione di un sito web, perdendosi su termini come "dominio" e "URL". Scorsese ha commentato così il suo coinvolgimento con l'azienda per questo esperimento: "Alla mia età [81 anni, ndr] è dura trovare un altro modo di esordire alla regia. Quando la Squarespace mi ha contattato la prima volta per creare un spot, ho pensato che fosse la mia occasione. Esageriamo, facciamo una roba fuori dal mondo, esseri spaziali che costruiscono un sito web. Io sono di New York. Siamo sempre occupati, non stiamo mai fermi. Chi noterebbe gli extraterrestri in mezzo a noi? Lo manderanno durante il Super Bowl? A maggior ragione esageriamo!"