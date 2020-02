Martin Scorsese risponde con una foto ironica alla disfatta di The Irishman agli Oscar

News Cinema

Il regista commenta la mancanza totale di premi per il suo film via Instagram attraverso uno scatto senza didascalia.

L'abbiamo detto e ripetuto, manifestando la nostra solidarietà per i diretti interessati: The Irishman è uscito dagli Oscar 2020 a mani vuote, nonostante le 10 candidature, cosa che deve aver per forza deluso Martin Scorsese. E infatti il regista, spesso ignorato dall'Academy, non è rimasto in silenzio. Ha scelto, però, un po’ come ha fatto Natalie Portman con la sua mantella, una protesta muta. Sulla sua pagina Instagram, l'adorabile Marty ha postato una foto in cui tiene in una mano un ortaggio che sembra proprio un cetriolo (o tuttalpiù una zucchina gigantesca), ma che invece è il Sonny Bono Visionary Award vinto al Palm Spring Film Festival nel mese di novembre.

Nell'altra mano Scorsese tiene un adorabile cagnolino bianco. Si tratta di Yeti, che appartiene a sua figlia Francesca. Il regista ha un sopracciglio alzato e l'espressione corrucciata se non arrabbiata, a dimostrare un minimo di sacrosanta delusione. Con grande dignità Martin ha evitato però di commentare la foto, che ha fatto subito il giro del mondo.