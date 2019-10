Martin Scorsese rincara la dose: "Siamo invasi dai supereroi e gli esercenti di cinema dovrebbero fare qualcosa"

News Cinema

Intanto Kevin Smith gli risponde che è lui ad aver fatto il primo film di supereroi con L'ultima tentazione di Cristo.

Nei giorni scorsi il buon Martin ha alzato un bel polverone sul genere dei supereroi. Durante un'intervista per la promozione di The Irishman (in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lunedì 21 ottobre), Martin Scorsese ha detto che secondo lui i film Marvel non sono cinema. Il Marvel Cinematic Universe ha coperto fino ad oggi un arco di dieci anni con due dozzine di titoli, molta gente di Hollywood tra tecnici e artisti è coinvolta e ci si aspettava che qualcuno rispondesse a Scorsese. Iron Man in persona, Robert Downey Jr., ha detto che apprezza l'opinione di Scorsese "perché c’è sempre bisogno di tutte le possibili prospettive da cui vedere le cose, in modo da poter poi andare avanti, non ha senso però dire che i film Marvel non siano cinema". È stato poi il recruiter stesso degli Avengers ad esprimersi, Nick Fury alias Samuel L. Jackson, secondo il quale "è come dire che Bugs Bunny non è divertente. I film sono film. Mica poi a tutti piace la sua roba". E ancora James Gunn, regista dei due Guardiani della Galassia, ricorda che era infuriato "quando la gente attaccò L'ultima tentazione di Cristo senza aver visto il film e mi rattrista che ora giudichi i miei film allo stesso modo", ma non per questo smetterà di vedere i film di colui che è uno dei suoi cinque cinasti preferiti di sempre.

Al coro si è aggiunto quello sfegatato fan di fumetti e nerd che è Kevin Smith: "L'ultima tentazione di Cristo è un film di supereroi e lo dico senza voler sminuire Gesù in alcun modo, ma chi è Gesù se non un supereroe?". Poi questo weekend appena trascorso è arrivato l'appuntamento al London Film Festival con The Irishman e durante la conferenza stampa, sollecitato da una domanda, Martin Scorsese ha rincarato la dose: "Il valore di quei film è lo stesso di un parco a tema, dove la sala cinematografica diventa un parco divertimenti. Non è la stessa esperienza, non è cinema, è qualcos'altro. Che si vada a vederli o no, quei film sono un'altra cosa e noi non dovremmo farci invadere". Scorsese definisce questa invasione "un grande problema" e chiama in causa gli esercenti proprietari di sale affinché prendano posizione "e permettano di programmare film che siano film narrativi. Un film narrativo può essere un piano sequenza di tre ore, sapete? Non deve avere per forza un convenzionale inizio, metà e fine". Questa è un'altra dichiarazione che alimenterà il dibattito sui film di supereroi, anche più sostanziosa della prima. Se Scorsese sia al corrente di cosa abbia scatenato nei giorni scorsi o semplicemente non gliene freghi nulla, non importa. Parliamone.