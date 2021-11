Martin Scorsese racconterà i Grateful Dead in un biopic con Jonah Hill protagonista

News Cinema

Martin Scorsese, da sempre appassionato di musica, ha in programma un film biografico sui Grateful Dead e Jonah Hill sarà Jerry Garcia.

Non amerà i cinecomic, ma ciò non toglie che Martin Scorsese, alla soglia degli ottant'anni, sia indiscutibilmente un regista rock. Da sempre, oltre alla passione per il cinema, il regista italo-americano ha da sempre coltivato anche quella per la musica: da L'ultimo valzer al video di Bad per Michael Jackson, dalla miniserie sul blues ai due lunghi documentari su Bob Dylan e George Harrison, per non contare le colonne sonore d'epoca dei suoi film. A questa parte della sua carriera, Scorsese sta per aggiungere un biopic dedicato a una delle band americane più famose e influenti di sempre, i Grateful Dead.

Chi interpreterà Jerry Garcia

Ad annunciare il film sui Grateful Dead è stato, su Instagram, Jonah Hill, che sarà il protagonista nel ruolo del frontman Jerry Garcia, scomparso nel 1995. Il progetto riunisce l'attore a Scorsese, che l'ha diretto nel 2013 in The Wolf of Wall Street. Entrambi saranno anche produttori del film. Non si sa ancora su quale periodo della vita della band si incentrerà la pellicola, che non ha ancora un titolo.

Chi erano i Grateful Dead

I Grateful Dead si formarono nella Bay Area di San Francisco nel 1965, incisero il loro primo album due anni dopo e divennero uno dei gruppi di punta del rock psichedelico del periodo. Componenti della band, oltre al frontman Jerry Garcia, furono Bob Weir, Ron McKernan, Phil Lesh e Bill Kreutzmann. La fine del gruppo coincise con la morte del suo leader, ma la popolarità dei Grateful Dead è durata nel tempo, conquistando sempre nuovi ammiratori. Non abbiamo dubbi che Martin Scorsese saprà raccontare alla perfezione la loro storia e restituire il fascino di un periodo storico che ha vissuto.