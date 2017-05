Martin Scorsese produce The Souvenir con Robert Pattinson

Martin Scorsese sarà executive producer di The Souvenir, film inglese in due parti che la regista Joanna Hogg, già autrice di Archipelago, farà interpretare a Robert Pattinson e al Tom Burke di Only God Forgives.

La vicenda segue negli anni Ottanta una ragazza aspirante cineasta, coinvolta in due storie d'amore diverse: nella prima, non riesce a distinguere nel suo uomo (Burke) "la realtà dalla fiction". Nella seconda sarà legata a un attore, portato sullo schermo da Robert Pattinson, da poco in Life e il mese prossimo sui nostri schermi nella cupa avventura di Civiltà perduta. Legandosi a un progetto del genere, coprodotto dalla BBC Films, Pattinson conferma la sua volontà di frequentare un cinema indipendente e non troppo vicino alla macchina hollywoodiana, se non addirittura indipendente come in questo caso. Scorsese ha così motivato il suo sostegno al film.





"Una voce originale è importante. Molte ne arrivano dall'Inghilterra, sono sempre stato molto influenzato dal cinema inglese. Secondo me tanti interessanti cineasti da quelle parti lavorano a basso costo. E' una cosa che ti dà libertà, ma hai ancora bisogno di denaro e sostegno per far crescere un artista. La cosa importante è continuare a sostenere le voci personali. E' una delle ragioni per cui mi piace schierarmi per quel tipo di lavoro."