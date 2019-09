Martin Scorsese presenta titoli classici della Republic Pictures in versione restaurata

News Cinema

Il regista ha selezionato alcuni lavori dagli anni ’30 ai ’50 da riscoprire.

Martin Scorsese ama il cinema. Non solo il suo, ma quello di qualità, specie se del passato, magari in pericolo di sparizione, che gli ricorda la sua formazione in una New York che non c’è più. Sono innumerevoli le iniziative di sostegno al restauro e al recupero di capolavori del passato a cui il regista italoamericano ha partecipato volentieri, per non parlare del culto per la pellicola 35mm. Adesso Scorsese si è unito con la Paramount per dare la possibilità agli appassionati di cinema di oggi di vedere film di difficile reperibilità, almeno fino a ieri. Sono lavori che hanno in comune il fatto di essere stati prodotti dalla celebre Republic Pictures, società attiva dagli anni ’30 al 1959, che mise sotto contratto autori come John Ford, negli anni ’40, e attori come Gene Autry e John Wayne.

Come potete vedere qui sotto, nel trailer di Martin Scorsese Presents Republic Rediscovered, il regista ha curato personalmente una selezione di 24 titoli della library. Ogni film è stato restaurato e rimasterizzato da Paramount, dando nuovi vita e una possibilità di farsi belli nei confronti di nuove generazioni di cinefili. Secondo Scorsese, “dagli anni ’30 fino ai ’50, i differenti loghi degli studios all’inizio di ogni film portavano con sé associazioni mentali e aspettative. Per me il nome Republic sopra l’aquila in cima alla montagna voleva dire qualcosa di speciale. Ci sono così tanti titoli che sono stati sottovalutati o dimenticati, in attesa per decenni di essere di nuovo visti. Posso promettervi che ci saranno alcune vere sorprese.”

Qui sotto trovate il trailer, mentre ogni titolo sarà disponibile per la visione digitale su Apple TV.