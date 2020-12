Martin Scorsese presenta Fran Lebowitz: una vita a New York - Guarda il trailer

News Cinema

Il regista americano ha realizzato per Netflix una serie documentaria dedicata alla scrittrice simbolo della Grande Mela, che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dall'8 gennaio.

Debutterà in streaming su Netflix dall'8 gennaio Fran Lebowitz: una vita a New York, una nuova serie documentaria firmata dall'instancabile Martin Scorsese e dedicata all'autrice americana che per decenni, dalle pagine di riviste come Vanity Fair o dei suoi tanti libri, o dallo studio dello show di David Letterman, giusto per fare qualche esempio, ha raccontato con impagabile arguzia e tagliente umorismo New York e i suoi abitanti.

Per molti di voi che leggete, Fran Lebowitz è stata anche l'attrice che ha interpretato il ruolo della giudice Janis Goldberg nella serie Law & Order - I due volti della giustizia. Ed è apparsa anche in un cammeo, proprio nei panni di un giudice, anche in The Wolf of Wall Street.

Fran Lebowitz: una vita a New York: il trailer della serie documentaria di Martin Scorsese

Fran Lebowitz: una vita a New York: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Fran Lebowitz: una vita a New York: sinossi ufficiale della serie

Fran Lebowitz sa cosa le piace e cosa non le piace... e lo comunica senza imbarazzo. Per decenni, la critica e saggista ha espresso le proprie opinioni a volte in modo brusco e sempre con grande esuberanza. Da vera newyorchese, Lebowitz ha trasformato la schiettezza in un'arte, distribuendo il suo pungente sarcasmo verso la città e sui suoi abitanti sotto forma di cronaca satirica che non risparmia nessuno.

FRAN LEBOWITZ: UNA VITA A NEW YORK raccoglie i pensieri dell'autrice in una guida incredibilmente divertente che ogni newyorchese avrebbe voluto avere a disposizione. Attraverso una classica prospettiva urbana esplora argomenti che vanno da turisti, denaro e arte all'atto apparentemente semplice di attraversare Times Square a piedi (esiste il modo giusto di farlo). Il passato di Lebowitz viene a mano mano a galla: una vita segnata da una perenne curiosità e da un'inebriante indipendenza.

Diretta dall'amico di lunga data Martin Scorsese e cosparsa di commenti spiritosi dello stesso regista su una città che conosce molto bene, FRAN LEBOWITZ: UNA VITA A NEW YORK offre una doppia dose di spirito newyorchese che suscita gioia, furia e riconoscenza tra tutti quelli che amano questo luogo tanto quanto loro due.