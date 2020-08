Martin Scorsese firma un contratto per film e tv con Apple TV+

News Cinema

Dopo che il suo ultimo film, The Irishman, è stato prodotto da Netflix, Martin Scorsese firma un accordo per produrre e dirigere film e serie tv con Apple TV+. Con il servizio streaming realizzerà anche Killers of the Flower Moon, che uscirà al cinema.

Dopo aver realizzato il suo ultimo film, The Irishman, grazie a Netflix, Martin Scorsese si rivolge ad un altro interlocutore nel campo dello streaming, per la precisione Apple TV+, con cui realizzerà anche Killers of the Flower Moon, le cui riprese inizieranno a febbraio. Il regista ha infatti firmato un accordo con diritto di prelazione attraverso la sua Sikelia Productions per un numero non quantificato di film e serie tv.

Questo significa, in parole povere, che Apple si è assicurata la priorità sui prossimi progetti del grande regista. Questo non significa che i film non usciranno al cinema: Flowers of the Killer Moon, ad esempio, verrà distribuito dalla Paramount, ma è indubbio che - soprattutto oggi e nelle attuali circostanze - i grandi investimenti arrivino proprio dai colossi dello streaming, che si rifanno dei costi ampliando il numero degli abbonati.

Apple ha già stretto accordi analoghi con la Appian Way di Leonardo DiCaprio, la Scott Free di Ridley Scott, la Green Door Pictures di Idris Elba, con il distributore A24 e con singoli talenti come Julia Louis-Dreyfus, Alfonso Cuaron e Oprah Winfrey. Non c'è dubbio che la concorrenza là fuori sia spietata ma ci sembra che l'azienda si stia muovendo benissimo: nei suoi piani c'è anche quello di far uscire sulla piattaforma una decina di nuovi film ogni anno, due o quattro dei quali blockbuster.