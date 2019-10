Martin Scorsese e la Marvel, Samuel Jackson e James Gunn commentano l'uscita del regista

News Cinema

L'attore ironizza: "Nemmeno la sua roba piace a tutti", mentre il regista di Guardiani della Galassia, ammiratore di Scorsese, è triste.

Qualche giorno fa Martin Scorsese ha dichiarato che non ritiene cinema i film Marvel, suscitando reazioni svariate, dalla perplessità dei fan e dei cinefili più aperti, al plauso da parte di chi si sente assediato da questo genere di lungometraggi senza riuscire a coglierne il fascino. Vi proponiamo due reazioni piuttosto interessanti. La prima è di un collega di Martin, quel James Gunn autore di Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia vol. 2, ora al lavoro su The Suicide Squad. Su Twitter James, ricordando che Scorsese ha ammesso di non essere riuscito a guardare cinecomic per intero, ha scritto:

"Martin Scorsese è uno dei miei 5 preferiti cineasti viventi. Ero infuriato quando la gente attaccò L'ultima tentazione di Cristo senza aver visto il film. Mi rattrista che ora giudichi i miei film allo stesso modo. [...] Detto questo, amerò sempre Scorsese, gli sarò grato per il suo contributo al cinema e non vedo l'ora di vedere The Irishman."

Samuel L. Jackson, presenza fissa nel Marvel Cinematic Universe in quanto Nick Fury (anche ringiovanito digitalmente in Captain Marvel!), è stato più sarcastico e meno diplomatico, com'è nel suo stile, chiacchierando della questione con Variety.

"Vabbe', è come dire che Bugs Bunny non è divertente. I film sono film. Mica poi a tutti piace la sua roba. A volte succede, ma non sono tutti d'accordo. Ci sono un sacco di italoamericani che non pensano che dovrebbe fare film così su di loro. Tutti hanno diritto alla loro opinione, ma nessuno smetterà di fare film per un'opinione."