Martin Scorsese e i suoi cult-movie in streaming da riscoprire

Il grande autore newyorkese compie oggi 78 anni. Ecco i suoi cinque film in streaming che sono gemme più "nascoste" all'interno di una filmografia straordinaria.

Compie oggi 78 anni il grande Martin Scorsese, probabilmente l'autore che più di tutti gli altri ha scritto e influenzato la storia del cinema contemporaneo. Arrivo fin dalla seconda metà degli anni ‘60, il regista ha diretto opere che hanno segnato da sole un momento decisivo nella storia della Settima Arte. Impossibile nominare tutti i capolavori diretti da Scorsese, sono davvero troppi. Quello che abbiamo allora scelto di fare è stato andare a ritrovare alcune delle sue gemme cinematografiche che non sono probabilmente menzionate quanto i titoli più famosi ma rappresentano ugualmente momenti di cinema altissimo, meritevole di essere rivisto o in caso scoperto. Eccovi dunque i nostri cinque film in streaming che rappresentano a nostro avviso un Martin Scorsese diverso, desideroso di sperimentare e mettersi in gioco, raccontando in alcuni casi se stesso attraverso quello che gli riesce meglio: fare grande cinema. Buona lettura.

Cinque film in streaming che sono “gemme nascoste” nella filmografia di Martin Scorsese

Fuori orario

Il colore dei soldi

L’ultima tentazione di Cristo

Cape Fear

Silence

Fuori orario (1985)

Uno dei film più liberi e ispirati della carriera di Scorsese è ancora una volta un omaggio folle e infuocato alla sua New York, quella notturna dove si aggirano anime smerrite e personaggi folli per cui è impossibile non parteggiare. Ma Fuori orario è anche una critica feroce agli anni ‘80, allo yuppismo rampante e superficiale. Tra artisti psicotici e avventure finite nel peggiore dei modi, il protagonista Griffin Dunne trasforma la sua notte di presunta baldoria in un incubo metropolitano di rara delizia cinematografica. Miglior regia al festival di Cannes. Un film “piccolo” ma cosí pieno di energia da diventare grandissimo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il colore dei soldi (1986)

Forse il primo vero film di Martin Scorsese “su commissione”, un’impresa titanica di dare un sequel a un monumento di cinema come Lo spaccone. Il cineasta accetta la sfida ovviamente a modo suo e ci regala un film quasi antitetico all’originale, del quale smentisce il verismo fumoso e dolente. Il colore dei soldi è una piroetta gioiosa e malinconica incentrata sulla dualità esaltate tra Paul Newman e Tom Cruise. Poche coppie hanno saputo sprigionare una tale energia sul grande schermo quanto il duo di questo sequel iperbolico. Tante le scene di culto, abbracciate da una colonna sonora al fulmicotone. Non è uno Scorsese personale quanto altri film, ma dimostra in pieno quanto l’autore abbia saputo essere grande anche lavorando per il grande pubblico. Disponibile su Chili, Google Play.

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

Pochi film nella storia del cinema mondiale sono coraggiosi e insieme sentiti quanto L’ultima tentazione di Cristo. La riduzione cinematografica del libro di Nikos Kazantzakis è un atto di fede e insieme un grido di aiuto, alla ricerca di una dimensione più umana e perfettibile dell’intendere la religione. Un Willem Dafoe sofferto e poderoso diventa un Gesù indimenticabile, così come lo sono le musiche di Peter Gabriel, la performance di Harvey Keitel nel ruolo di Giuda e il cammeo di David Bowie in quello di Pilato. A quattordici anni vidi questo film in un cinema di Trastevere, e fuori dalla sala la gente protestava e tirava pomodori agli spettatori che entravano o uscivano. A me ha sinceramente cambiato la vita. Disponibile su Chili, Google Play, NOW TV.

Cape Fear (1991)

Remake del classico con Gregory Peck e Robert Mitchum, Cape Fear ci propone uno Scorsese in grado di rendere al meglio in un lungometraggio profondamente disturbante, girato e montato come una progressiva e inarrestabile discesa nell’inferno personale di Max Cady, un Robert De Niro pazzesco nel regalare volto e corpo nerboruto allo psicopatico protagonista. Un film dalla regia superba, piena di inquadrature sghembe che da sole regalano un senso di inquietudine profonda allo spettatore. Altro prodotto maninstream che Scorsese realizza a modo suo, senza compromessi e con un gusto iperbolico ammaliante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Silence (2016)

Silence: Il trailer italiano ufficiale del film - HD

Altro confronto con la materia religiosa, altro adattamento questa volta dal libro dolorosissimo scritto da Shusaku Endo. Silence ci regala un Martin Scorsese che guarda alla finitezza dell’animo umano con un occhio pieno di dolore e compassione. Un film estenuante e carico di emozioni, in cui il lato spirituale si confronta con quello terreno in una battaglia dilaniante per l’anima del protagonista Andrew Garfield. Certamente non lo Scorsese più facile da vedere, ma a suo modo un film che arriva al cuore del pubblico in maniera sottile ma fortissima. Grandiosa fotografia di Rodrigo Prieto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Non è purtroppo disponibile in streaming Al di là della vita, uno dei film più sfortunati ma riusciti della carriera di Martin Scorsese. Ambientato in una New York notturna eppure sfavillante, popolata di anime perse in cerca di redenzione, il film ha come protagonista un gigantesco Nicolas Cage nel ruolo di un paramedico alle prese con i propri fantasmi personali. Un film densissimo e folle, con una sceneggiatura magnifica scritta da Paul Schrader. Nel cast anche John Goodman, Tom Sizemore, Patricia Arquette. Un capolavoro “dimenticato” che meriterebbe un posto d’onore nella storia del cinema degli anni ‘90.