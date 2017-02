Martin Scorsese difende il cinema in sala, nonostante l'accordo con Netflix

Appena ieri vi avevamo comunicato l'accordo tra Netflix e Martin Scorsese per The Irishman con Robert De Niro. Ospite del British Film Institute, al regista reduce da Silence è scappata un'uscita a totale sostegno della sala cinematografica, in apparente antitesi con un mondo di cinema e fiction casalinghi che sta scalando la vetta della qualità e rivoluzionando la fruizione dell'audiovisivo. Il discorso di Martin Scorsese tuttavia per noi non fa una piega, anche se qualcuno lo accuserà di sputare nel piatto in cui mangia.

"Il problema oggi è tutto quello che circonda il fotogramma, ti distrae. Ora puoi vederti un film sull'iPad. Magari nella stanza da letto te lo puoi avvicinare di più alla faccia, puoi chiudere la porta e guardare, se ci riesci, ma c'è sempre qualcosa che balena qui e lì. Anche quando guardi un film a casa su un grande schermo, ci sono sempre cose in giro per la stanza. Un telefono che squilla. Gente che passa. Non è il modo migliore."

Martin si dichiara quindi ancora una volta devoto al raccoglimento della sala cinematografica. Per quanto sia innegabile che i tempi stiano cambiando, ci sentiamo più sereni all'idea che le multisale stiano giocando l'ultima carta per non chiudere del tutto la pratica delle sale, a esclusiva degli streaming privati.