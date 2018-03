Martin Scorsese annuncia la fine delle ripree di The Irishman

Martin Scorsese ha annunciato la fine delle riprese del suo nuovo, atteso film: The Irishman, quello che solo Netflix ha voluto finanziare e che vede il regista italo-americano tornare a lavorare con Robert De Niro.

E, dall'altro dei suoi 75 anni, lo ha fatto con un bel post su Instagram:

"Abbiamo finito," recita il testo scritto da Martin Scorsese, "grazie alle tante persone che hanno reso possibile tutto questo."

E, in effetti, il regista fa bene a ringraziare, visto che a quanto pare il film è finito per costare oltre 140 milioni di dollari, sforando di parecchio quindi la cifra - già alta, una delle più alte che Scorsese ha mai avute a disposizione - messa inizialmente a budget da Netflix, e cioè 125 milioni.

Ora per The Irishman inizia una lunga fase di post-produzione, poiché saranno necessari notevoli interventi digitali, con l'aiuto della Industrial Light and Magic, per ringiovanire Robert De Niro, visto che il film è raccontato attraverso una serie di lunghi flashback del protagonista, il killer della mafia Frank Sheeran, detto appunto "L'irlandese."

Tratto dal libro di Charles Brandt “I Heard You Paint Houses”, che racconta appunto la storia di Sheeran, The Irishman vede anche nel cast Al Pacino nei panni del leggendario Jimmy Hoffa (una delle vittime presunte di Sheeran, già ritratto da Jack Nicholson in un biopic del 1992), ma anche Joe Pesci e Ray Romano.

A questo punto non resta che aspettare il debutto del film, che difficilmente avverrà prima del 2019. Resta ancora da capire se Netflix lo presenterà in anteprima in qualche grande festival internazionale, come è legittimo immaginare considerando i nomi di cui stiamo parlando. E poi, non ci resterà altro che attendere l'uscita del film nelle sale, distribuito dalla Lucky Red.