Martin Eden vince il Platform Prize al Festival di Toronto

News Cinema

E intanto il film di Pietro Marcello, che a Venezia è valso la Coppa Volpi a Luca Marinelli, supera i 700mila euro al boxoffice italiano.

Mentre è ancora nei cinema italiani, e ha da poco superato i 700mila euro d'incasso, Martin Eden di Pietro Marcello porta a casa un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale, dopo la Coppa Volpi di Venezia andata a Luca Marinelli: al Festival di Toronto, infatti, la giuria composta dalla regista Athina Rachel Tsangari, dal direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian e dalla critica cinematografica Jessica Kiang ha assegnato al film liberamente tratto dal romanzo di Jack London il Platform Prize, quello della sezione del festival più attenta al cinema d'autore di tutto il mondo.

"Il nostro premio - spiega la giuria nella motivazione ufficiale - va a un'opera d'arte eloquente ed eccitante che ci ha messi d'accordo all'istante e all'unanimità. Una storia politicamente e filosoficamente provocatoria raccontata con una grazia e un'inventiva straordinarie, un film che ribadisce una fede che è facile perdere nel 2019: che il cinema che conosciamo non è che un iceberg, i cui nove decimi restano ancora tutti da scoprire. Questa è una storia classica raccontata in un modo nuovo che si tuffa sotto la superficie per cercare - spesso negli archivi - forme di espressione altamente non convenzionali, irriverenti e anacronistiche, che pure onorano e partecipano alla storia del cinema".