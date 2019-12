Martin Eden e Lazzaro felice nella Top 20 dei film del 2019 di Sight & Sound

News Cinema

I film di Pietro Marcello e Alba Rohwacher tengono alta la bandiera del nostro cinema in una delle classifiche di fine anno più attese e stimate.

Per chi non lo sapesse, Sight & Sound è la rivista pubblicata dal British Film Institute, ed è una delle più prestigiose riviste di cinema del mondo.

Come tante altre riviste, e come moltissimi di voi, anche la redazione di Sight & Sound, arrivata a questo momento dell'anno, fa un sondaggio interno e presso studiosi e collaboratori, e pubblica la sua classifica dei migliori film dell'anno che si va concludendo.

E quest'anno, a tenere alta la bandiera del nostro cinema, ci sono ben due film italiani che si piazzano nei primi venti titoli della top stilata da Sight & Sound.

Al ventesimo posto c'è Martin Eden di Pietro Marcello, presentato allo scorso Festival di Venezia e poi uscito nelle sale del nostro paese con un risultato più che interessante al box office. Al diciottesimo, invece, Lazzaro felice di Alice Rohwacher, presentato a Cannes nel 2018 e nello stesso anno giù inserito dagli inglesi nella loro classifica, addirittura al nono posto.



Martin Eden: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Lazzaro Felice: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Secondo Sight & Sound, il miglior film dell'anno è The Souvenir di Joanna Hogg (visto prima al Sundance e poi a Berlino, ma inedito in Italia), seguito da Parasite di Bong Joon-Ho e da The Irishman di Martin Scorsese.

Questa è la Top 20 2019 di Sight & Sound; le posizioni dalla 21a alla 50a le potete consultare sul sito del British Film Institute.



20. “Martin Eden” (Pietro Marcello)

19. “Hustlers” (Lorena Scafaria)

18. “Happy as Lazzaro” (Alice Rohrwacher)

17. “The Lighthouse” (Robert Eggers)

16. “Midsommar” (Ari Aster)

15. “For Sama” (Waad Al-Kateab, Edward Watts)

14. “Marriage Story” (Noah Baumbach)

13. “Monos” (Alejandro Landes)

12. “Uncut Gems” (Benny Safdie, Josh Safdie)

11. “High Life” (Claire Denis)

10. “Vitalina Varela” (Pedro Costa)

9. “Us” (Jordan Peele)

8. “Bait” (Mark Jenkin)

7. “Atlantics” (Mati Diop)

6. “Pain and Glory” (Pedro Almodóvar)

5. “Portrait of a Lady on Fire” (Céline Sciamma)

4. “Once Upon a Time in Hollywood” (Quentin Tarantino)

3. “The Irishman” (Martin Scorsese)

2. “Parasite” (Bong Joon Ho)

1. “The Souvenir” (Joanna Hogg)