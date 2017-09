Martin Campbell dirige Treasure Of Ali Baba & The 40 Thieves

Dopo aver diretto The Foreigner con Jackie Chan e Pierce Brosnan, il regista Martin Campbell rispolvera una vecchia e celebre fiaba delle Mille e una notte, Alì Babà e i 40 ladroni, in un nuovo adattamento intitolato Treasure Of Ali Baba & The 40 Thieves.

L'ultima stesura della sceneggiatura è di Dave Holstein, dopo quella di Mansur Ahmed e Ehud Bleiberg. L'adattamento parte dalla storia di uno scrittore di libri d'avventure, coinvolto in una cospirazione globale attorno ad un oggetto misterioso. Dopo la scoperta che suo padre possedeva una mappa del leggendario tesoro di Alì Babà, si associa a un brillante cartografo per trovare il bottino prima dei 40 ladroni, evoluti dalla loro primitiva incarnazione in una potente società internazionale del crimine.

"Questa è una grande opportunità di fare qualcosa con un potenziale di attrazione internazionale e la possibilità di farne una serie", ha dichiarato Campbell, che ha aggiunto "Voglio che sia il mio Indiana Jones".

Dopo Aladdin, insomma, un altro eroe della letteratura araba torna sullo schermo, dove sentiremo riecheggiare la mitica frase "Apriti, Sesamo!".