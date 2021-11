News Cinema

Marry Me: il trailer italiano e il poster ufficiale del film con Jennifer Lopez e Owen Wilson

La redazione di Comingsoon.it di 18 novembre 2021 9

Arriva in anteprima il 14 febbraio 2022, per San Valentino, e poi in tutti i cinema dal 17 febbraio, Marry Me - Sposami, il film con Jennifer Lopez, Owen Wilson e la star della musica latina Maluma, al suo esordio sul grande schermo. Ecco il trailer ufficiale in italiano del film.