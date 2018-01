Marlina, omicida in quattro atti: clip esclusiva del film in uscita il 18 gennaio

Dopo la presentazione allo scorso Festival di Cannes, nella prestigiosa Quinzaine des réalisateurs, arriverà nelle nostre sale il 18 gennaio prossimo, distribuito da Lab80, Marlina, Omicida in quattro atti, un "western al femminile" diretto dalla giovane regista indonesiana Mouly Surya.

Il film è una storia di ribellione verso il violento mondo maschile, verso la visione sessista dell'Indonesia più rurale (quella dell'isola di Sumba), verso quella concezione che vuole la donna solo all'interno della casa, non come vestale del focolare, ma come un fantoccio pienamente asservito all'uomo, senza possibilità di dir "no". Marlina è l'eccezione. Alla ricerca di indipendenza e vendetta, diventa un'eroina della castrazione maschile, punitrice di chi l'ha fatta soffrire; combatte con le stesse armi di chi ha violato la sua casa e la sua identità di donna, appropriandosi lei stessa di quella violenza a cui non si può che rispondere che con la medesima brutalità.



La clip che vi presentiamo in anteprima contiene un piccolo assaggio di quello che il film racconterà al pubblico: una Marlina guerriera, che come ogni buon stratega lascia avvicinare il nemico, lo illude di una possibile vittoria per poi assaporarne la disfatta. Quella che Surya ci mostra è una donna in primis distrutta, abbattuta, sofferente, che come una fenice risorge dalle proprie ceneri in una nuova veste, quella di giustiziere.





La trama ufficiale del film:

Marlina vive a Sumba, in Indonesia, e sta risparmiando per poter seppellire il marito secondo i riti tradizionali. Un giorno uomo si presenta alla sua porta: lui e sei compagni sono venuti per prenderle tutti i soldi, il bestiame e infine per stuprarla. Mentre è costretta a preparare la cena ai suoi aggressori, Marlina medita la propria vendetta. Intraprenderà un coraggioso viaggio alla ricerca di giustizia e lungo il suo percorso non smetterà di combattere contro un mondo che sembra essere dominato soltanto dalla violenza.

Il trailer ufficiale del film: