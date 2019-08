Mark Wahlberg reciterà nella storia vera di Arthur, cane ferito che ha attraversato la giungla amazzonica

News Cinema

Alla regia Baltasar Kormákur, il quale con la star ha già realizzato Contraband e Cani sciolti.

Dopo aver realizzato qualche anno un paio di action di buona fattura come Contraband e Cani sciolti, Mark Wahlberg e il regista islandese Baltasar Kormákur torneranno a collaborare in un progetto che molto probabilmente possiederà ben altro tono. Il film sarà infatti tratto dal libro uscito nel 2017 e intitolato Arthur: The Dog Who Crossed a Jungle to Find a Home. Scritto da Mikael Lindnord, il testo racconta la sua vera storia: capitano di una spedizione di corse di avventura, mentre si trovava nella giungla ecuadoriana per una corsa di ben quattrocento miglia, l’uomo incontrò un cane ferito a cui lanciò una polpetta. Ebbene l’animale lo seguì per tutto il più che ostico percorso. Alla fine Lindnord decise di adottare il cane e portarlo con sé in Svezia.

A Mark Wahlberg andrà ovviamente il ruolo di Mikael Lindnord. L’attore lavorerà al progetto ancora senza titolo anche in veste di produttore esecutivo. Tra i suoi prossimi progetti c’è il melodramma familiare Good Joe Bell, il crime-movie Wonderland diretto dal fido collaboratore Peter Berg e infine lo sci-fi Infinite, che vedrà il ritorno alla regia di Antoine Fuqua. Baltasar Kormákur ha invece diretto altri successi come Everest e l’ultimo Resta con me, survival-movie che vedeva protagonista Shailene Woodley.