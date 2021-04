Mark Wahlberg pronto a ingrassare per il film Father Stu: "voglio mangiare tutto quello che vedo!"

News Cinema

Per il biopic dedicato al pugile e poi prete Stuart Long, in cui reciterà anche Mel Gibson, Mark Wahlberg dovrà mettere su peso. Lo farà ingozzandosi di schifezze, almeno questa è la sua segreta speranza.

Ve lo immaginate Mark Wahlberg con 15 chili di più? Ebbene, anche se vederlo fuori forma vi sembra impossibile, sappiate che accadrà presto, e non per una voglia improvvisa di cibo spazzatura, ma per esigenze di copione. Il buon Mark si accinge infatti a interpretare un personaggio sul quale aveva già messo gli occhi anni fa e che, come la maggior parte degli esseri umani, aveva le sue morbidezze. Si tratta di Stuart Long, pugile, prete nonché attore scomparso nel 2104, a soli 50 anni, a causa di una brutta malattia. Il film che lo racconta si intitola Father Stu e le riprese sono cominciate proprio oggi.

Father Stu era originariamente legato a David O. Russell, mentre adesso la regia è passata nelle mani di Rosalind Ross, che è la giovane compagna di Mel Gibson. E proprio Mel Gibson avrà una parte del film, quella del padre del protagonista. Non è la prima volta che Gibson è, sullo schermo, il papà di un personaggio di Wahlberg: come dimenticarli in Daddy's Home 2? Rosalind Ross è anche autrice della sceneggiatura e si è fatta le ossa con la serie tv Matador. Nel cast ci sarà anche Teresa Ruiz (nei panni della fidanzata di Stuart Long), che ricordiamo nella serie Narcos: Messico.

Ma torniamo ai 15 chili di Mark Wahlberg, che ha discusso l'argomento durante una puntata del Jimmy Kimmel Live: "Dopo che avremo girato le scene di boxe" - ha detto - "devo ingrassare il più possibile durante le riprese del film. Il mio obiettivo è di mettere su circa 15 chili nelle prossime sei settimane… Vogliono che lo faccia nel modo più sano possibile. Ho detto loro, sentite un po’, sono anni che controllo il mio peso, voglio semplicemente mangiare tutto ciò che vedo, voglio entrare nelle panetterie, voglio andare da Denny's. Voglio i pancake. Voglio tutto ciò che mi capita a tiro".

Le parole di Wahlberg sono una vera e propria dichiarazione di guerra e indicano chiaramente un sogno che sta per diventare realtà. Del resto che gioia dev'essere, per chi è stato a dieta tutta la vita, ingurgitare schifezze! Per amor di precisione vi diciamo che Denny's è una catena di fast food specializzata in pancake. Evidentemente le sue prelibatezze sono il guilty pleasure di Mark.

Ma perché Mark Wahlberg deve mettere su ciccia? Perché Stuart Long fu costretto a interrompere la sua brillante carriera pugilistica dopo essersi rotto la mascella e si ritrovò ovviamente meno in forma. L'uomo andò a Los Angeles è iniziò a fare l'attore. Anche stavolta il destino gli fu nemico, perché ebbe un terribile incidente con la motocicletta e finì in ospedale, dove raccontò di aver avuto un'esperienza extracorporea. A quel punto decise di farsi prete ma gli fu diagnosticata una distrofia muscolare. Trascorse i suoi ultimi anni di vita su una sedia a rotelle, soffrendo ma non perdendo mai la fede.

Ricordiamo che Wahlberg ha già interpretato un pugile in The Fighter. In quell'occasione aveva messo su peso, ma si trattava esclusivamente di massa magra, per la precisione 20 chili di muscoli.