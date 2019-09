Mark Ruffalo nel trailer di Dark Waters, il nuovo film di Todd Haynes

News Cinema

No, non c'entra nulla il quasi omonimo horror giapponese di qualche anno fa.

Si chiama Dark Waters, e non ha proprio nulla a che vedere con il quasi omonimo film horror giapponese di Hideo Nakata del 2002, poi rifatto a Hollwood da Walter Salles nel 2005: no, questo Dark Waters qui è il nuovo film di Todd Haynes, vede protagonista Mark Ruffalo (uno che - è bene ricordarlo - è un attore il cui talento va ben oltre i limiti dell'Hulk degli Avengers, e che in molti già considerano in odore di Oscar), e porta al cinema una storia vera legata alla tutela dell'ambiente.

Il film è infatti basato su un articolo pubblicato dal New York Times nel 2016, firmato da Nathaniel Rich, che raccontava la storia di Robert Bilott, un avvocato che ingaggiò una serrata e pluriennale battaglia legale contro la DuPont, colosso mondiale della chimica, per protare alla luce un terrificante segreto che riguardava lo sversamento di sostanze tossiche nelle falde acquifere dell'Ohio.