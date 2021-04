Mark Romanek torna alla regia di un film dopo 11 anni con l'horror Mother Land

News Cinema

Mark Romanek è uno dei più prolifici registi di video musicali attualmente in circolazione: ha diretto decine di videoclip per artisti come Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Linkin Park, Mike Jagger e moltissimi altri. La notizia è però che dopo 11 anni dal suo ultimo film, Non lasciarmi, ha scelto un progetto per tornare al cinema. Si tratta di un horror, Mother Land.

La storia del film che riporterà dietro la macchina da presa il regista di One Hour Photo, è scritta da Kevin Coughlin e Ryan Grassby e racconta - questa la breve e misteriosa trama - di "una famiglia, perseguitata per anni da entità soprannaturali, che vede messa in discussione la sua storia quando uno dei figli inizia a chiedersi se il Male in questione è effettivamente vero".

Mark Romanek dirigerà Mother Land per la Lionsgate. Non si tratta del suo ritorno in assoluto alla fiction perché per la tv in questi anni ha diretto degli episodi di Vinyl, The Whispers e Tales from the Loop. Tra i film che avrebbe dovuto dirigere in passato ma che per qualche motivo sono passati ad altri, ricordiamo Wolfman con Benicio del Toro e Cenerentola.