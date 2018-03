Mark Hamill su un eventuale nuovo attore per Luke Skywalker da giovane

Con Solo: A Star Wars Story in arrivo il 23 maggio, Variety ha pensato di coinvolgere Mark Hamill in un gioco: quale attore vedrebbe al suo posto per interpretare Luke da giovane in un eventuale spin-off di Star Wars?

Nella sua immensa saggezza jedi, Hamill ha prima fatto notare l'ovvio: "Dipende da quale momento della sua vita si voglia mettere nel film. Perché onestamente... la premessa di Luke era che la sua vita lo annoiava a morte!" Siccome però le risposte razionali non sono mai quelle che piacciono ai fan e alla rete, Hamill è stato al gioco, citando prima Sebastian Stan ("però è troppo più bello di me!") poi ha aggiunto:

"Diciamo che, se seguissero tipo cinque o sei trame contemporaneamente, facendo vedere cosa succedeva intorno a lui, tornando poi ogni tanto su un Luke molto giovane... io ci vedrei Jacob Tremblay"