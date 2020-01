Mark Hamill si cancella da Facebook perché deluso da Mark Zuckerberg

News Cinema

Luke Skywalker in persona manifesta su Twitter lo sdegno nei confronti del giovane imprenditore e della sua piattaforma social.

Non ha usato la Forza, ma la Ragione per andare nelle impostazioni del suo account, trovare la casellina da spuntare e poi premere su conferma. Mark Hamill, che ben conosciamo come il Luke Skywalker di Star Wars, si è cancellato da Facebook. Perché? Perché ha letto un articolo del New York Times che riportava un aggiornamento sulla posizione del colosso di Mark Zuckerberg nei confronti della pubblicazione degli annunci politici sulla sua piattaforma. In sostanza, a differenza di Twitter e Google che hanno bandito gli annunci pubblicitari dei partiti politici, Facebook non farà un passo indietro e continuerà a lasciare libertà di acquisto di spazi pubblicitari anche per le campagne elettorali che entreranno nel vivo nei prossimi mesi, in vista delle presidenziali USA del 3 novembre 2020.

La questione ruota intorno all'assenza di controllo delle informazioni dei suddetti annunci, i quali veri o falsi, volti a decantare un candidato o a screditare un avversario, andrebbero a influenzare fortemente gli elettori attraverso la piattaforma di Facebook. Mark Hamill scrive su Twitter:

Sono molto deluso che Mark Zuckerberg dia valore al profitto anziché alla verità, così ho deciso di cancellare il mio account Facebook. So che questo è un grande "Chi se ne frega?" per il mondo intero, ma io questa notte dormirò meglio.

L'attore aggiunge l'hastag #PatriotismOverProfits. Nell'articolo si legge che un portavoce di Facebook, in seguito a questa decisione, ha dichiarato che in assenza di una regolamentazione governativa sui social network, ogni azienda decide per sé e Facebook non ritiene di dover intervenire in ambito politico, lasciando che ogni utente decida in autonomia quali leader politici seguire e cosa credere rispetto a quanto questi ultimi proclamino.