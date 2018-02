Mark Hamill potrebbe entrare nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3

Mark Hamill potrebbe essere in trattative per un ruolo nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia, franchise che come noto è prodotto dalla Marvel Studios detenuta dalla Disney, Major che insieme alla Lucasfilm realizza e distribuisce anche la saga di Guerre Stellari.

Il fatto è che il leggendario Luke Skywalker nella vita reale risiede a Malibu ed è vicino di casa con James Gunn. Il regista della serie di Guardiani della Galassia rispondendo a un ammiratore su Twitter ha postato l'invito ad Hamill a venire a prendersi un caffè e parlare di un ruolo per il prossimo film. L'attore ha subito risposto: "Sarei felice di venire. Come buon vicino e come attore al momento disoccupato." Poi per assicurarsi che non si trattasse di una mera facezia da social media Hamill si è sincerato che Gunn dicesse sul serio, e quest'ultimo ha confermato l'offerta.

James Gunn non è nuovo all'idea di inserire grandi glorie del cinema action-fnatasy del passato nei suoi film. In Guardiani della Galassia Vol. 2 infatti il leggendario Kurt Russell ha un ruolo molto importante, e nello stesso film ha un cameo anche Sylvester Stallone, il che potrebbe significare una parte più estesa nel prossimo episodio.

Dal momento che Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nel 2020 e le riprese sono ancora lontane dal cominciare, la possibilità che Mark Hamill venga inserito nel cast è tutt'altro che campata in aria. Uno scambio di tweet e un possibile caffè insieme a Gunn non sono di certo una prova inconfutabile che questo avverrà, ma di certo rappresentano dei buoni indizi...