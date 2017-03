Mark Hamill posta la sua prima foto sul set di Star Wars scattata nel 1976

La data è il 22 marzo del 1976, la località è il lago salato e asciutto Chott el Jerid in Tunisia. Prima del ciak e degli scatti fotografici ufficiali, qualcuno immortalò Mark Hamill all'alba di quel primo giorno di riprese di Star Wars. L'attore aveva appena indossato il costume per girare tre scene all'esterno del suo igloo.

L'attore ha postato su Twitter quella che lui ritiene possa essere la prima vera foto di Luke Skywalker. In realtà l'immagine già circolava su internet, ma il fatto che lui stesso la indichi come il primo scatto in assoluto sta dando alla foto una nuova vita tra le news di cinema.

Taken in Tunisia early morning Day #1 waiting for my 1st shot (emerging from home for robot auction)-Perhaps the very 1st #LukePic #SW pic.twitter.com/WMCGnWCotP