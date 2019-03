Mark Hamill deluso per la mancata reunion di Han, Luke e Leia nei nuovi Star Wars

A meno che non vi siano assai improbabili arzigogoli di trama in Star Wars Episodio IX, in uscita a Natale, Luke Skywalker nella nuova trilogia non avrà mai incontrato Han Solo, e non c'è mai stata una vera reunion del mitico terzetto Han-Luke-Leila che ha reso grande la saga originale di George Lucas. E' una recriminazione che il sempre simpatico Mark Hamill ha fatto, discutendone su Den of Geek. Di fatto Hamill è entrato sul serio nella nuova trilogia con Gli ultimi Jedi, quando Han era già morto in Il risveglio della Forza. Ecco le precise parole di Hamill, come sempre in grande equilibrio tra onestà e ironia.

"Ho solo pensato: Luke non rivedrà mai più il suo miglior amico. Vedo la cosa da un punto di vista tutto mio. Dissi che era un grande errore che quelle tre persone non si riunissero in alcun modo. Mi sa che invece avevo torto, perché a nessuno sembra importare nulla! Voglio dire ufficialmente che a me importa, ma mi sembra che la cosa non abbia toccato il grande pubblico. Luke, Han e Leia non saranno mai più insieme, e io forse non lavorerò mai più di nuovo con Harrison."