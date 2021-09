Mark Hamill compie 70 anni e li festeggia anche su Twitter

Chi lo segue su Twitter, dove ha 4 milioni e 700.000 followers, sa quanto Mark Hamill sia intelligente, spiritoso, autoironico ed empatico. Sarà per questo che tutti lo amano ancora oggi, oltre al fatto, naturalmente, che ha ripreso il suo mitico personaggio di Luke Skywalker, a cui ha dato vita nella trilogia originale di Star Wars, anche nel nuovo millennio.

Ma, a prescindere, Mark Hamill è davvero una bella persona. Oggi compie 70 anni, circondato dall'affetto della sua "famiglia allargata", ovvero i milioni di fan che in questi momenti gli stanno tributando il loro omaggio.

Su Twitter, Hamill, sempre prodigo di aneddoti e racconti divertenti sul mondo di Star Wars, stavolta ha regalato queste foto, in quattro versioni di sé. Buon compleanno anche da parte nostra!

In the beginning... and more recently...#HBD 2 me & ALL 9/25ers 🎂 pic.twitter.com/QIO1CBz1GN