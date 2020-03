Mariposa Cinematografica lancia un nuovo canale di video on demand

News Cinema

La distribuzione di cinema di qualità propone il meglio del suo listino in noleggio o in vendita.

In un momento in cui tutti i settori del cinema italiano (e non solo) sono in forte sofferenza, cresce la domanda di film da vedere a casa e le distribuzioni cinematografiche cercano di accontentare tutti i tipi di pubblico, orfani delle loro visioni preferite. Mariposa Cinematografica, casa di distribuzione specializzata in cinema d'essai e di qualità, lancia su Vimeo un suo catalogo Video on Demand, presentando i suoi migliori titoli, vincitori delle più prestigiose sezioni dei principali festival internazionali del cinema, dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Si tratta di opere suggestive e grandi temi che manifestano la vitalità e l’importanza della settima arte per tutti in ogni momento storico. I film in formato digitale potranno essere noleggiati al costo di soli 3,04 euro, restando disponibili per 48 ore a partire dal momento dell’ordine, o acquistati al costo di 8,93 euro.

Questi i titoli per ora a disposizione: Manta Ray, che ha vinto la sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia; il bel ritratto femminile e noir psicologico Nancy, con la bravissima Andrea Riseborough, premiato al Sundance Film Festival e al festival di Sitges; il documentario Nastro d'Argento sulle leggi razziali in Italia 1938: diversi di Giorgio Treves; il film di e sull'Abel Ferrara cantante e musicista di Alive in France; l'ungherese 1945, presentato al festival di Berlino; il film concerto Dentro il vulcano. Paolo Treves e Daniele Di Bonaventura Live in Stromboli; la biografia ritratto di Paolo Fresu 365 - Paolo Fresu. Il tempo di un viaggio (disponibile dal 23 marzo).

Qui il canale video on demand di Mariposa Cinematografica: https://vimeo.com/mariposacinematografica/vod_pages