Marion Cotillard e Adam Driver nel musical Annette, produzione Amazon

Si tratta del primo film in lingua inglese di Leos Carax (Holy Motors).

Il primo film in lingua inglese di Léos Carax (Rosso sangue, Holy Motors) sarà un musical intitolato Annette e avrà come protagonista la coppia inedita formata da Marion Cotillard e Adam Driver. I due interpreteranno rispettivamente una cantante d’opera e un comico che si incontrano e si innamorano nella Los Angeles dei nostri giorni. Quando però la donna muore, al marito non resta altro da fare che accettare il dolore la fine di crescere al meglio la loro bambina, che fin da subito sembra mostrare un dono speciale. Con loro troveremo anche Simon Helberg (The Big Bang Theory), il quale interpreterà il ruolo di un conduttore d'orchestra molto particolare. Ogni attore canterà i propri numeri musicali.

La sceneggiatura è stata scritta da Ron e Russell Mael, membri del gruppo musicale Sparks, il quale si occuperà anche delle canzoni originali. A produrre la colonna sonora penserà invece un vero e proprio titano del settore come Marius de Vries, già “mente” dietro musical di successo come La La Land e Moulin Rouge. Nel 2017 Carax aveva già tentato di realizzare il progetto sempre con Driver e con Rooney Mara nel ruolo che adesso è della Cotillard. A produrre e distribuire Annette troveremo Amazon Studios.

Adam Driver ha riscosso un consenso enorme sia in Marriage Story di Noah Baumbach che in The Report di Scott Z. Burns. Grazie a queste due interpretazioni notevoli sembra essere lui il vero antagonista del Joaquin Phoenix di Joker per l’Oscar 2020 come miglior attore. Marion Cotillard è invece tra le doppiatrici del nuovo film d’animazione The Voyage of Doctor Dolittle, che dovrebbe arrivare nelle sale americane il prossimo gennaio.