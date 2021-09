Mario Martone ha iniziato nel rione Sanità le riprese di Nostalgia con Pierfrancesco Favino

News Cinema

Subito dopo aver presentato alla Mostra del cinema di Venezia Qui Rido io, al cinema dal 9 settembre, Mario Martone è già tornato sul set a Napoli dove gira Nostalgia. Nel cast Piefrancesco Favino e Tommaso Ragno.

Ha appena presentato con successo alla Mostra del cinema di Venezia il suo bel film dedicato a Eduardo Scarpetta, Qui rido io, e già Mario Martone è sul set di una nuova pellicola. Ha infatti iniziato a girare al rione Sanità di Napoli Nostalgia, tratto dal romanzo omonimo (l'ultimo, pubblicato nel 2016) di Ermanno Rea, lo scrittore napoletano scomparso 5 anni fa, che ha per protagonista Pierfrancesco Favino. Nel cast ci sono anche Tommaso Ragno e Francesco Di Leva, che con Martone ha lavorato ne Il sindaco del rione Sanità.

Nostalgia si girerà prevalentemente alla Sanità e anche a Capodimonte, fino a ottobre. Il film è prodotto da Mad Entertainment e la storia è quella di Felice Lasco, un uomo che ha vissuto per 45 anni in Medio Oriente e Napoli, che torna alla Sanità per accudire la madre malata. In seguito, invece di fare ritorno al Cairo dove lo aspetta la compagna, Felice resta a Napoli, in attesa dell'incontro con l'amico di un tempo, Oreste, diventato un criminale. A raccontare la sua storia è lo stesso Felice, a un medico dell'ospedale San Gennaro dei Poveri e a Don Luigi Rega, un combattivo sacerdote.