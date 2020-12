Marilyn ha gli occhi neri: ultimo ciak per la commedia con Miriam Leone e Stefano Accorsi

News Cinema

Finite le riprese a Roma della commedia sulla diversità Marilyn ha gli occhi neri diretta da Simone Godano e con Miriam Leone e Stefano Accorsi, prodotta da Matteo Rovere.

Ultimo ciak oggi a Roma per il film Marilyn ha gli occhi neri, diretto da Simone Godano, di cui ricordiamo Moglie e Marito e Croce e Delizia, e con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Nel cast anche Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Orietta Notari e Marco Messeri.La fotografia del film è di Matteo Carlesimo, la scenografia di Tonino Zera e i costumi di Sonu Mishra. Sette settimane di riprese a Roma sono state necessarie per il film scritto da Giulia Steigerwalt, prodotto da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia con Rai Cinema.

La trama di Marilyn ha gli occhi neri

Clara (Miriam Leone) è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Stefano Accorsi) è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.

Secondo il produttore, Matteo Rovere, “L’elemento di originalità di questa storia è quello di affrontare l’istanza della diversità in maniera divertente ma profonda. Con Groenlandia vogliamo continuare a raccontare storie che escono dalle categorie e dagli schemi perché la vera grandezza sta nel sentirsi liberi di essere ciò che si è anche quando non è né facile né possibile per la società”.

Foto di scena @Riccardo Ghilardi