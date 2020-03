Marie Curie: una clip in anteprima del film con Karolina Gruszka, al cinema dal 5 marzo

News Cinema

Il film, diretto da Marie Noëlle, racconta un decennio fondamentale nella vita di una delle più grandi scienziate di tutti i tempi.

Uscirà nei cinema italiani giovedì 5 marzo, con una settimana di anticipo sul previsto, Marie Curie, il film di Marie Noëlle con Karolina Gruszka nei panni della protagonista.

Il film racconta quasi un decennio della vita della grande scienziata franco-polacca: dal 1903, anno in cui Marie e suo marito Pierre Curie si recano a Stoccolma per ricevere il Premio Nobel per la scoperta della radioattività, e il 1911, quando le venne assegnato il suo secondo Nobel. Nel mezzo, la tragica morte di Pierre, avvenuta nell'aprile del 1906, il nuovo amore della donna con il suo collaboratore, il matematico Paul Langevin, che provoca un grande scandalo, grazie anche ai giornali che trascinano il nome della scienziata nel fango.



