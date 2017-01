Margot Robbie trasformata in Tonya Harding per I, Tonya

Torniamo a parlare di I, Tonya, il film tratto dalle memorie della controversa pattinatrice americana Tonya Harding che avrà il volto (si fa per dire...) di Margot Robbie nella finzione cinematografica. L'occasione sono le prime immagini dell'attrice trasformata nel personaggio, che intravedete nella foto presa dal video dal Today Show, totalmente irriconoscibile.

La storia la conosciamo: sulla pista da pattinaggio nei primi anni Novanta la Harding conobbe una certa notorietà, quasi sempre sconfitta dalla sua più temuta rivale, Nancy Kerrigan. Nel 1994 quest'ultima venne aggredita e messa fuori gioco e si scoprì che a pagare l'assessore era stato l'allora marito della Harding, Craig Gillooly (Sebastian Stan nel film), a suo dire in accordo con lei, per eliminare la concorrenza in vista dei giochi olimpici invernali.

Vedremo come il regista Craig Gillespie e lo sceneggiatore Steven Rogers (P.S. I Love You, Natale all'improvviso) racconteranno questa storia, ma di certo converrete con noi che è stupefacente la trasformazione di Margot Robbie nella protagonista.