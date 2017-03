Margot Robbie sarà Marian in un nuovo progetto Sony legato alla leggenda di Robin Hood

La Sony Pictures ha ufficialmente messo in cantiere Marian e ha scelto Margot Robbie come protagonista assoluta. Scritto da Pete Barry, il film vedrà l'eroina rimpiazzare il suo amato e ormai defunto Robin Hood al comando dei Merry Men e continuare le gesta eroiche del leggendario fuorilegge della Foresta di Sherwood. La stessa Robbie dovrebbe figurare anche tra i produttori del film.

L'attrice di origine australiana lo scorso anno ha piazzato i due successi commerciali di The Legend of Tarzan ma sopratutto Suicide Squad, e si appresta a riprendere il ruolo di Harley Quinn in Gotham City Sirens, ancora diretta da David Ayer. Oltre a questo progetto la Robbie sarà anche impegnata nel biopic dedicato a Tonya Harding.

Questo progetto non è legato al più volte annunciato Robin Hood: Origins, che vede Taron Egerton come protagonista, con Eve Hewson nel ruolo di Marian e Jamie Foxx in quello di Little John.

In passato il ruolo della dolce Marian è stato interpretato tra le altre dalla grande Audrey Hepburn e più recentemente (si fa per dire, era il 1991...) da Mary Elizabeth Mastrantonio nel Robin Hood - Principe dei ladri che vedeva Kevin Costner vestire la i panni dell'eroe.