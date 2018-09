Margot Robbie sarà la protagonista di Ruins diretto da Justin Kurzel

Il dramma Ruins, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e diretto da Justin Kurzel (Macbeth, Assassin's Creed), vedrà come protagonisti Margot Robbie e Matthias Schoenaerts. La sceneggiatura scritta dai fratelli Ryan e Matthew Firpo era finita nella famosa Black List, ovvero i dieci migliori script non entrati in fase di produzione durante l'anno solare.

La Robbie avrà il ruolo di una donna sopravvissuta all'Olocausto che si trova a vivere in una Germania distrutta dal conflitto. Per continuare a sopravvivere sarà costretta al più orrendo dei patti, e cioè quello che stringerà con un ex-militare delle SS, il quale avrà il volto di Schoenaerts. Alla fine però sarà proprio l'uomo ad assecondare la sua sete di vendetta, e insieme i due si metteranno sulle tracce dei componenti sopravvissuti dello squadrone della morte che ha distrutto la vita di entrambi.

Tre altri progetti sono attualmente in fase di sviluppo o sono già stati realizzati dalla Robbie: l'attrice candidata all'Oscar per I,Tonya è sul set di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, dove interpreta Sharon Tate, poi girerà Birds of Prey in cui tornerà a vestire i panni di Harley Quinn, mentre invece Mary Queen of Scots è già terminato. In quest'ultimo dramma in costume la Robbie divide la scena con Saoirse Ronan, e c'è già chi parla di possibile nomination agli Academy Award per entrambe...

Matthias Schoenaerts invece sta per presentare al Toronto Film Festival Kursk, diretto da Thomas Vintenberg.