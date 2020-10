Margot Robbie rapinatrice in fuga nel trailer del film in costume Dreamland

News Cinema

Dopo Birds of Prey ritroviamo stavolta Margot Robbie in un ruolo drammatico nel trailer di Dreamland, film ambientato durante la Grande Depressione.

La Paramount ha diffuso il trailer ufficiale di Dreamland di Miles Joris-Peyrafitte, un film in costume ambientato in America durante la Grande Depressione, dove ritroviamo Margot Robbie nei panni di bella e dannata.

L'attrice infatti interpreta Allison Wells, una rapinatrice di banche, ferita e in fuga, che incontra un giovane ragazzo del Texas, Eugene Evans, interpretato da Finn Cole, che sogna di evadere dalla sua cittadina. Combattuto tra il desiderio di consegnarla alla giustizia e riscuotere la taglia e la crescente attrazione che prova per lei, finisce per cedere a questa, mentre la legge è sulle loro tracce e dal trailer si capisce che il dramma è dietro l'angolo.

Nel cast con Margot Robbie e Finn Cole ci sono anche Travis Fimmel, Kerry Condon, Lola Kirke, Garrett Hedlund e Darby Camp. In America Dreamland uscirà al cinema il 13 novembre e pochi giorni dopo on demand.