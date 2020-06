Margot Robbie protagonista di un nuovo Pirati dei Caraibi

News Cinema

Non uno spin-off della serie con Johnny Depp, ma un nuovo film ambientato nel mondo dei Pirati dei Caraibi con al centro un personaggio femminile interpretato da Margot Robbie.

Fra i progetti futuri di Margot Robbie, che abbiamo visto mesi fa nel cinecomic al femminile Birds of Prey, sarà protagonista di un nuovo film della saga di Pirati dei Caraibi. Attenzione, però, non si tratta né di uno spinoff del franchise né tantomeno di quel reboot anunciato già lo scorso autunno e senza Johnny Depp la cui sceneggiatura è stata affidata a Ted Elliot (a cui dobbiamo i primi 4 film de I Pirati dei Caraibi) e Craig Mazin, creatore della bella serie tv Cernobyl.

Il nuovo progetto, che metterà in primo piano personaggi del gentil sesso, avrà dunque una sua autonomia e protagonisti diversi e con la serie inaugurata da Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna avrà in comune il produttore: Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura del film sarà di Christina Hodson, che è la sceneggiatrice di Birds of Prey. È probabile quindi che nell’avventura delle piratesse ci sarà qualcosa di folle, trasgressivo al punto giusto e magari femminista, e questo perché l’attrice e la scrittrice hanno lanciato, nel 2019, il Lucky Exports Pitch Program, un'iniziativa volta a promuovere l’ingaggio da parte degli Studios di sempre più sceneggiatrici per copioni di film d’azione. La Hodson, comunque, non è un’illustre sconosciuta in quel di Hollywood. A lei dobbiamo la sceneggiatura di Bumblebee e dell'imminente The Flash di Andy Muschietti.

La saga di Pirati dei Caraibi è una delle più fortunate di sempre, visto l’incasso globale di 4 miliardi e mezzo di dollari. Il quinto film, Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar, non è andato benissimo. Da qui l'idea di rilanciare la serie.