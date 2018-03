Margot Robbie killer al neon nel teaser trailer di Terminal

Pochi secondi, ma significativi. A indossare quei tacchi che vedete nelle immagini qui sotto è Margot Robbie.

Dopo aver ottenuto una nomination all'Oscar grazie a Tonya, ecco che l'attrice australiana lanciata da Martin Scorsese in The Wolf of Wall Street si prepara a tornare sugli schermi nei panni di una letale femme falate in questo Terminal, neo-noir al neon diretto con sguardo alla Nicolas Winding Refn dall'esordiente Vaughn Stein, uno con alle spalle numerose esperienze come regista della seconda unità in grandi film hollywoodiani.

La storia di Terminal, nel cui cast appaiono anche Simon Pegg, Mike Myers, Max Irons e Dexter Fletcher, è quella di una coppia di assassini alle prese con un contratto assai lucrativo che incrociano le loro strade con quella di una giovane donna di nome Annie, che riserverà loro non poche sorprese.

Terminal debutterà negli Stati Uniti l'11 maggio, e questa è la sua sinossi ufficiale:

Nel cuore nero di una città senza nome, Terminale segue le vicende intrecciate di due assassini alle prese con una sinistra missione, di un insegnante alle prese con una malattia terminale, di un misterioso addetto alle pulizie e di una curiosa cameriera che conduce una rischiosa doppia vita. Nel profondo della notte, l'intrecciarsi delle loro vite, orchestrato da un'oscura mente criminale ossessionata dalla vendetta, avrà conseguenze mortali.