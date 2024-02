Margot Robbie e Colin Farrell insieme in A Big Bold Beautiful Journey

News Cinema

Margot Robbie e Colin Farrell faranno coppia nel nuovo film di Kogonada, A Big Bold Beautiful Journey.

Dopo Barbie, molti si chiedevano quale sarebbe stato il prossimo progetto di Margot Robbie. Ora abbiamo la risposta, e ci piace molto. L'attrice, due volte candidata all'Oscar - per Tonya e Bombshell, ma non per Barbie - interpreterà assieme a uno dei nostri attori preferiti, Colin Farrell, il nuovo film del regista sudcoreano Kogonada, che ha già diretto Farrell in After Yang. Il titolo di questa collaborazione è A Big Bold Beautiful Journey. La sceneggiatura è di Seth Reiss, autore dell'ottimo The Menu.

Cosa si sa di A Big Bold Beautiful Journey

Al momento, dettagli sulla trama del film sono tenuti riservati, ma il film viene descritto come il racconto fantasioso di due sconosciuti e di un viaggio incredibile che li mette in contatto. A Big Bold Beautiful Journey si girerà in primavera in California. Se questo è il primo impegno di Margot Robbie dopo Barbie, rivedremo presto Colin Farrell nella serie Apple TV+ Sugar, dove interpreterà un detective privato. Il debutto è previsto per il prossimo 5 aprile.