Margot Robbie e Christian Bale protagonisti del nuovo film di David O. Russell

David O. Russell, regista di American Hustle e Il lato positivo, ha ingaggiato Christian Bale e Margot Robbie per il suo nuovo film ancora senza titolo.

Abbiamo recentemente visto Christian Bale nella sua ennesima strepitosa performance in Le Mans '66 - La grande sfida (fresco vincitore di due Oscar per il miglior montaggio e per il miglior montaggio sonoro). Vedremo Margot Robbie a fine marzo in Bombshell - La voce dello scandalo, film per il quale ha ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista, oppure possiamo correre al cinema dove è l'esplosiva Harley Quinn in Birds of Prey, attualmente in programmazione nelle sale. Si attendono altri nomi per compoore quello si preannuncia un prestigioso cast, ma intanto Bale e Robbie sono confermati nel nuovo progetto scritto e diretto da David O. Russell.

I precedenti lavori di questo autore, Joy, American Hustle, Il lato positivo e The Fighter, hanno sempre fruttato nomination agli Academy Awards per gli attori coinvolti e, nel caso di Jennifer Lawrence e proprio Christian Bale, anche la conquista della statuetta. Lo stesso Russell ha ricevuto un totale di cinque candidature per i suoi film, tra regia e sceneggiatura. Di questa nuova storia con Robbie e Bale non si ancora nulla a parte il titolo (comunque non confermato) che dovrebbe essere Amsterdam.