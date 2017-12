Margot Robbie al lavoro su uno spinoff dedicato ad Harley Quinn

Tra i motivi dell'enorme successo di Suicide Squad, più della sceneggiatura non sempre all'altezza, ci sono sicuramente i personaggi. Tra tutti, spicca la bad girl Harley Quinn, al quale la bella e brava attrice australiana Margot Robbie conferisce fascino e vivacità. Non stupisce dunque che, oltre a un sequel del film, ci sia uno spinoff in preparazione dedicato proprio a questo personaggio.

Ne ha parlato l'attrice in un'intervista a MTV twittata dall'account dell'emittente (potete trovarla più sotto), con queste parole: "È difficile parlarne perché tutte queste cose sono tenute sottochiave. Ma sto lavorando su uno spinoff a parte su Harley Quinn".

Non si tratterebbe però di un progetto di cui si era parlato, cioè della storia d'amore criminale tra lei e il Joker e nemmeno di Gotham City Sirens, ma di qualcosa di completamente diverso su cui lavora già da due anni. L'affermazione sembra in apparenza smentita dalla dichiarazione dell'attrice secondo la quale lo spinoff coinvolgerà una gang femminile. "Lei ha bisogno delle sue amiche, ha bisogno di altre ragazze al suo fianco". E Gotham City Sirens la vedrebbe in team con Catwoman e Poison Ivy. Insomma, "è lui o non è lui?". Come dicevamo sopra, Robbie ha precisato che si tratta di un progetto totalmente distinto.

Forse per la difficoltà di parlare di film al momento ancora top secret, le dichiarazioni dell'attrice sembrano comunque ambigue. MTV ha avvalorato l'annuncio di un ulteriore e diverso progetto su Harley Quinn, e a noi non resta che aspettare per capirne di più. Quello che è certo, ed è già molto, è che ritroveremo più volte il personaggio al cinema.