Il regista Scott cooper porterà sul grande schermo il romanzo di Paul Tremblay.

La sempre più lanciata Margaret Qualley sarà protagonista dell’horror psicologico A Head Full of Ghosts, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Paul Tremblay pubblicato nel 2015. Al centro della storia la ventitreenne Meredith “Merry” Barrett, una ragazza che ha il coraggio di rivelare gli eventi orrendi che hanno distrutto la sua famiglia quando era solo una bambina. I traumi del passato vengono riportati in superficie dal comportamento sempre più bizzarro di sua sorella, che la porterà sull’orlo della schizofrenia. Oppure si tratta di qualcosa di ancor più orribile e demoniaco?

A dirigere A Head Full of Ghosts sarà il versatile Scott Cooper, il qualche negli anni precedenti si è segnalato per il dramma Crazy Heart che ha regalato l’Oscar a Jeff Bridges e per la doppia collaborazione con Christian Bale, sfociata in Il fuoco della vendetta e Hostiles. Soprattutto il primo dei due titoli merita a nostro avviso di essere senz’altro rivisto e rivalutato. Da notare che Cooper ha un altro horror in uscita, Antlers, il quale arriverà nelle sale americane ad aprile. Nel cast di questo film troviamo Keri Russell e Jesse Plemons. Tra i produttori di A Head Full of Ghosts spicca anche Robert Downey Jr. con la sua società Team Downey.

Fattasi notare dalla serie di culto The Leftovers, Margaret Qualley si è definitivamente imposta lo scorso anno grazie a C’era una volta…a Hollywood di Quentin Tarantino e alla miniserie Fosse/Verdon, in cui interpreta Anne Reinking. Prossimamente la vedremo al Festival di Berlino con My Salinger Year, dove recita insieme alla grande Sigourney Weaver.