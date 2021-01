Margaret Qualley e Sigourney Weaver nel nuovo trailer di My Salinger Year

News Cinema

All'incirca un anno fa, poco prima che il Coronavirus mettesse sottosopra le nostre vite e chiudesse i cinema di mezzo mondo, il Festival di Berlino 2020 si apriva con la prima mondiale di My Salinger Year, un film che - come il titolo lascia facilmente intuire - è perfetto per gli appassionati di letteratura, per gli aspiranti scrittori, ma che per semplici amanti del cinema.

Diretto da Philippe Falardeau, che ha adattato lui stesso un libro autobiografico dell'americana Joanna Rakoff, My Salinger Year ha come protagoniste Margaret Qualley e Sigourney Weaver. Qualley - un tempo nota unicamente come figlia di Andie McDowell, ma che grazie a film come The Nice Guys, Death Note - Il quaderno della morte, e C'era una volta... a Hollywood, e alla serie tv The Leftovers, è uscita dall'ombra materna - interpreta il ruolo di una ragazza che, negli anni Novanta, arriva a New York col sogno di diventare una scrittrice, e che riesce a farsi assimere come assistente della più importante agente letteraria della città (Weaver), una donna volitiva e dispotica che tra i suoi clienti annovera anche il leggendario J.D. Saliger. Inutile dire che, dopo alcuni contrasti e varie disavventure, che coinvolgono tangenzialmente proprio l'autore del "Giovane Holden", Joanna capirà cosa vuole davvero dalla sua vita.

My Salinger Year in Italia arriverà - speriamo presto - grazie a Academy Two, mentre negli Stati Uniti debutterà nelle sale e on demand dal 5 marzo.

