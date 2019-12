Marco D'Amore ringrazia su Twitter per il successo de L'Immortale

News Cinema

L'attore e regista, in tour per presentare il film in tutta Italia, sta vivendo un sogno.

Deve essere una bella emozione vedere che un film in cui hai investito tanto, come lo è L'Immortale per Marco D'Amore, stia riscuotendo un successo di pubblico superiore perfino alle aspettative. Ed è certo che D'Amore, interprete e regista debuttante del film, in cui torna il personaggio di Ciro Di Marzio tanto caro ai fan di Gomorra: La serie, avverta particolarmente la gioia dei risultati.

Ancora in cima alla classifica, secondo dopo il colosso Frozen 2, dopo solo una settimana un crime italiano, legato per di più a una serie tv, ha incassato più di 4 milioni di euro. E promette di restare ancora a lungo nella top.

Marco D'Amore, che sta accompagnando L'Immortale in varie città d'Italia, ha trovato il tempo per ringraziare il pubblico con questo Tweet, invitando i fan a tenere duro. Noi intanto ci congratuliamo con lui e con tutti gli autori e produttori per i risultati raggiunti.

Alla fine della prima settimana di programmazione #limmortale supera i 4 milioni di incasso! Questo fine settimana sarà fondamentale per resistere in sala, ma ormai sono sempre più convinto che il film sia diventato della gente, siete voi che lo state raccontando. Sogni...realtà — marco d'amore (@damore_marco) December 13, 2019