Marco D'Amore e Giorgio Pasotti tra i protagonisti del Magna Graecia Film Festival

Si svolgerà a Catanzaro dal 1 all'8 agosto il Magna Graecia Film Festival. Tra gli ospiti Marco D'Amore, in concorso con L'Immortale, e Giorgio Pasotti. Abel Ferrara riceverà un premio alla carriera.

Tra le manifestazioni cinematografiche che si svolgeranno questa estate nel rispetto delle norme di sicurezza c'è il Magna Graecia Film Festival, che ha annunciato il programma della sua diciassettesima edizione, in programma nell'area porto di Catanzaro dall'1 all'8 agosto. Nelle due bellissime locandine che vedete sotto, il festival omaggia i due grandi centenari del 2020: Federico Fellini e Alberto Sordi, immortalato nel suo celebre "saltino". E di presenze italiane (ma non solo) è ricca questa edizione:

Tra i protagonisti della diciassettesima edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse cinematografica diretta da Gianvito Casadonte, ci saranno anche Marco D’Amore e Giorgio Pasotti. Marco D’amore sarà in concorso con la sua opera prima L’immortale, sul personaggio di Ciro Di Marzio di Gomorra, che segna un interessante punto di incontro tra cinema e TV. D’Amore, che ha ricevuto per il film il Nastro d’Argento come miglior Regista Esordiente, racconta la storia di Ciro Di Marzio e della sua educazione criminale. Il film, che rappresenta un trait d’union tra la quarta e la quinta stagione della serie, svela la sua infanzia ed il percorso che dalle torbide e perigliose strade di Napoli lo porterà ad arrivare ai vertici del crimine organizzato.

Altro grande protagonista sarà Giorgio Pasotti. Dal suo debutto cinematografico in Italia, nel 1998, con I piccoli maestri diretto da Daniele Luchetti, Pasotti inizia ad affermarsi sulla scena cinematografica italiana. Al Magna Graecia Film Festival Pasotti presenterà sempre in concorso Abbi fede, una favola grottesca sulla sfida più antica del mondo, quella tra bene e male, la sua seconda regia dopo Io, Arlecchino, diretto con Matteo Bini. Il protagonista, Ivan, interpretato dallo stesso Giorgio Pasotti, è un sacerdote con una fortissima fede in Dio e nell’uomo. La sua incrollabile convinzione sarà, però, messa alla prova dall’arrivo di Adamo, interpretato da Claudio Amendola, un neofascista assegnato alla sua comunità di recupero.

Già annunciate le presenze dell’attrice Barbara Chichiarelli, fresca vincitrice del Nastro d'Argento - Premio Graziella Bonacchi e Madrina del festival e di parte della Giuria, presieduta da Michele Placido e che vede, tra i suoi componenti, il regista inglese Peter Webber. Tra gli ospiti anche il regista americano Abel Ferrara, che terrà a Catanzaro una masterclass aperta al pubblico e riceverà la Colonna d’Oro alla Carriera, l’attrice Laëtitia Eïdo, che riceverà la Colonna d’Oro per le Serie Tv e l’attore Marco Bocci, al festival per presentare la sua opera prima da regista, in concorso, A Tor Bella Monaca non piove mai.