Manuale scout per l'apocalisse zombie: il film da vedere e commentare insieme venerdì 17 aprile con SimulWatch

Una scatenata commedia horror con qualche risvolto sexy, interpretata dal Tye Sheridan di Ready Player One. Appuntamento su SimulWatch venerdì 17 aprile alle 21.

La visione condivisa di venerdì 17 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una divertente commedia horror diretta nel 2015 da Christopher B. Landon e interpretata da Tye Sheridan, Logan Miller, Joey Morgan e Sarah Dumont: Manuale scout per l'apocalisse zombie.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Manuale scout per l'apocalisse zombie e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 21.

In Manuale scout per l'apocalisse zombie tre amici adolescenti, alla vigilia di quello che sarà il loro ultimo raduno scout, dovranno mettere alla prova le loro abilità e competenze in maniera drastica e inattesa, quando la loro tranquilla cittadina viene sconvolta da un'invasione di zombi. Ad aiutarli a salvare il mondo, anche una giovane e attraente ragazza che fa la cameriera nello strip-club locale.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il bell'Antonio.