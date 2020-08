MantovaFilmFest 2020: contro il Covid e nel segno di Alberto Sordi

News Cinema

La nuova edizione del MantovaFilmFest è confermata, e si svolgerà dal 18 al 23 agosto. Ecco il programma completo della tredicesima edizione della manifestazione.

Non era facile né scontato, ma l'edizione 2020 del MantovaFilmFest, tredicesima nella storia della manifestazione, è confermata, e si svolgerà dal 18 al 23 agosto, nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti per garantire la sicurezza di spettatori e operatori.

Il cinema Mignon di via Benzoni, storica sede della manifestazione, tornerà ad essere la location per un festival che quest'anno ha dovuto fare i conti con le tante difficoltà e incognite causate dalla terribile pandemia di Covid-19 che ha imposto alcune modifiche, a partire dalla capienza degli spazi di proiezione. Per questi motivi sarà un’edizione diversa, inevitabilmente ridimensionata nei numeri e nelle risorse, ma non nell'offerta, e ugualmente animata dalla passione per il cinema inteso come esperienza collettiva e condivisa.

Il MantovaFilmFest 2020 si articolerà in tre sezioni: Concorso Opera Prima Italiana (con Lauro d'Oro di Virgilio assegnato dal pubblico attraverso le sue votazioni), Opera Prima Internazionale, e Retrospettiva, dedicata ad uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano: Alberto Sordi. In occasione del centenario della sua nascita, il MantovaFilmFest lo omaggia con una selezione di opere della sua sterminata filmografia che diventano occasione per celebrare anche altri grandi figure del cinema italiano di cui cade una ricorrenza particolare.

Alle tre sezioni che compongono il programma si aggiungono poi due anteprime speciali, in apertura e chiusura della manifestazione, anch'esse in prima visione assoluta a Mantova. Infine, il MantovaFilmFest 2020 propone anche tre eventi speciali “fuori festival”, tre spin off con cui celebrare altre importanti ricorrenze impossibili da trascurare, che andranno in scena presso la nuovissima Arena Bike-In allestita dal Comune di Mantova a Campo Canoa, alle porte della città. Tre proiezioni speciali, tre grandi classici in versione restaurata con cui regalarsi altre tre serate magiche sotto le stelle del cinema.

Il programma completo del Mantova Film Fest 2020

Concorso Opera Prima Italiana

A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI di Marco Bocci

FAMOSA di Alessandra Mortelliti

MAGARI di Ginevra Elkann

NEVIA di Nunzia De Stefano

PICCIRIDDA – CON I PIEDI NELLA SABBIA di Paolo Licata

IL REGNO di Francesco Fanuele

SI MUORE SOLO DA VIVI di Alberto Rizzi

Opera Prima Internazionale

UN DIVANO A TUNISI di Manele Labidi Labbé (Tunisia)

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di Tyler Nilson, Michael Schwartz (USA)

I MISERABILI di Ladj Ly (Francia)

NEL NOME DELLA TERRA di Edouard Bergeon (Francia)

NON CONOSCI PAPICHA di Mounia Meddour Gens (Algeria)

Retrospettiva Alberto Sordi

I VITELLONI di Federico Fellini - omaggio a Federico Fellini

IL SEGNO DI VENERE di Dino Risi - omaggio a Franca Valeri

IL VEDOVO di Dino Risi - omaggio a Franca Valeri

LA GRANDE GUERRA di Mario Monicelli - omaggio a Vittorio Gassman

IL MAESTRO DI VIGEVANO di Elio Petri

IN VIAGGIO CON PAPÀ di Alberto Sordi

Anteprime speciali

NOUR di Maurizio Zaccaro (anteprima di apertura)

IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan (anteprima di chiusura)

Eventi speciali "fuori festival"