Mank: nuove foto del film con Gary Oldman che senza trucco all’inizio è impazzito

Mentre due bellissime nuove immagini dal set di Mank di David Fincher colmano l'attesa che ci separa dal film, Gary Oldman racconta di aver avuto qualche problema ad apparire al naturale.

Il film per cui Gary Oldman ha vinto l'Oscar, L'ora più buia, è anche quello per cui è diventato più irriconoscibile, dovendo assomigliare a Winston Churchill. Il trucco, tanto noioso da "portare", avrà certamente reso noiose le giornate dell’attore, ma è stato anche una sicurezza in cui rifugiarsi, il viatico per la piena aderenza al ruolo. Forse è per questo che, quando David Fincher ha detto a Oldman che in Mank doveva apparire come si svegliava ogni mattina, il Dracula di Francis Ford Coppola ha avuto un brutto quarto d'ora. Lui stesso ha raccontato il terribile momento in un'intervista rilasciata a Empire. "Ho pensato: maledizione!" - ha detto. "Non ricordo l'ultima volta in cui è successo. Ho sempre avuto qualcosa sulla faccia! Ho pensato: non ne so niente. Non sembro affatto Mank. C'è una somiglianza fra Tom Burke e Orson Welles e Amanda Seyfried ricorda Marion Davies, e Charles Dance ha un pallido trucco che lo rende simile a William Randolph Hearst. Ma io non avevo nulla a cui aggrapparmi. Ma poi, quando abbiamo cominciato, ho pensato: Dave aveva ragione. Niente trucchi. Niente di niente. Soltanto: eccomi qua. Mi sono buttato".

Gary Oldman al naturale appare in alcune nuove foto di Mank pubblicate proprio da Empire. La più bella ci mostra Oldman e Fincher sul set. Va detto che il bianco e nero è bellissimo e che aspettiamo con ansia la nuova fatica del regista di The Social Network, che narra la vera storia del famoso sceneggiatore Herman Mankiewicz e ruota intorno alla realizzazione del suo film più rinomato: Quarto potere. Il film racconta anche la Hollywood della Golden Age.

Nel cast di Mank ci sono anche Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, Joseph Cross, Jamie McShane, Toby Leonard Moore e Monika Gossmann, e la data d'uscita ufficiale, inizialmente prevista durante l'autunno 2020, non è ancora stata annunciata.