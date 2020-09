Mank: le prime foto del nuovo film di David Fincher con Gary Oldman

News Cinema

Prodotto da Netflix, il nuovo lavoro di David Fincher intitolato Mank si mostra nelle prime foto del film in uno splendido bianco e nero.

L'atteso nuovo film di David Fincher si intitola Mank ed è ambientato nella Hollywood degli anni '30.

Netflix, che lo produce, ha diffuso le prime foto in cui vediamo i tre attori principali Gary Oldman, Amanda Seyfried e Lily Collins. Mank è una storia biografica sulla figura di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore e giornalista vincitore del premio Oscar insieme a Orson Welles per la sceneggiatura di Quarto potere.

Il film racconta dunque la Hollywood della Golden Age filtrata attraverso lo sguardo acido e critico dello scrittore, nonché dal suo tasso di alcol nel sangue, mentre si appresta a finire il copione di un film che supererà la barriera del tempo diventando un pilastro della storia del cinema.

Gary Oldman ha l'onere di interpretare Mankiewicz, Lily Collins è la sua segretaria Rita Alenxander e Amanda Seyfried interpreta l'attrice Marion Davies. Il cast include Tom Burke nei panni di Orson Welles e Charles Dance in quelli del magnate William Randolph Hearst, ispiratore del personaggio di Quarto potere, Charles Foster Kane.

David Fincher avrebbe dovuto realizzare Mank verso la fine degli anni 90, dopo The Game, ma per varie circostanze il film non entrò in produzione. La sceneggiatura è scritta da suo padre Jake, morto a 72 anni nel 2003, che è stato caporedattore del magazine Life.

Mank sarà reso disponibile alla visione in streaming da Netflix in autunno. Qui sotto le prime foto di Mank.