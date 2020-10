Mank: il teaser trailer del nuovo film di David Fincher

News Cinema

Gary Oldman è lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, autore del copione di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Quarto potere di Orson Welles. Mank sarà disponibile in streaming su Netflix dal 4 dicembre. Ecco il primo trailer del film.

Netflix ha diffuso finalmente il primo trailer di Mank, nuovo, attesissimo film diretto da David Fincher, annunciando che debutterà in streaming sulla sua piattaforma il prossimo 4 dicembre.

Interpretato da Gary Oldman, Amanda Seyfried e Lily Collins, solo per citarne alcuni, Mank è un film biografico su Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore e giornalista vincitore del premio Oscar insieme a Orson Welles per la sceneggiatura di Quarto potere, e s'incentra in particolare sugli scontri tra i due durante la stesura del copione di uno dei più grandi e noti capolavori della storia del cinema.

La trama ufficiale di Mank

La Hollywood degli anni '30 viene raccontata attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre si affretta per finire la sceneggiatura di "Quarto Potere" per Orson Welles.